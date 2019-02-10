В Украине заболело корью больше людей, чем во всей Европе

Количество заболевших корью в Европе в 2018 году превысило 82 тысячи человек — это наибольший показатель десятилетия. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона, пишет ВВС.
Хотя уровень вакцинации улучшается, но ВОЗ говорит, что охват является недостаточно высоким для предотвращения циркуляции вируса во многих странах.
Больше всего заболевших в прошлом году было в Украине, причем суммарное количество больных корью в стране выше, чем в остальных странах европейского региона вместе взятых.
В Украине было более 53 тысяч больных, а у остальных стран региона в целом — немного больше чем 34 тысячи.
В Европе в 2018 году от кори погибло 72 человека, из них 16 — в Украине.
ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в Украине является низкий уровень вакцинации.
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