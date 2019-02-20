В новую Раду могут пройти шесть партий

Шесть политических сил прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы в Украине прошли в ближайшее время, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года.

В частности, за партию «Слуга народа» проголосовали бы 18% тех, кто имеет намерение пойти на выборы, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 15,4%, за «Блок Петра Порошенко «Солидарность» — 14,9%, за партию «Гражданская позиция» — 8%, за партию «Оппозиционная платформа — «За жизнь» — 6,6%, за Радикальную партию Олега Ляшко — 5%.

Остальные партии не преодолели бы 5%-ный проходной барьер. За объединение «Самопомич» проголосовали бы 3% респондентов, за партию «Оппозиционный блок» — 2,5%, за партию «Наши» — 2%, за Всеукраинское объединение «Свобода» — 1,4%, за партию «Укроп» — 1,1, на «Народный фронт» — 0,8%, за другие партии — еще меньше.

Затруднились с ответом 16,1% опрошенных, которые выразили намерение пойти на выборы. Не пойдут на выборы 10,7% от общего количества опрошенных.

Очередные парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.