Партийный съезд выдвинул лидера РАЗУМНОЙ СИЛЫ Александра Соловьева в президенты

Политическая партия «РАЗУМНАЯ СИЛА» на третьем партийном съезде в четверг, 24 января официально выдвинула своего лидера Александра Соловьева кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Мы готовы к предвыборной борьбе, у нас нет иного выхода кроме как спасать свою державу самостоятельно! Мы идём на выборы, мы идём побеждать и брать власть в свои руки. Наши цели простые — это то, в чем нуждаются украинцы: мир, порядок и достаток», — сказал Соловьев на съезде.

Лидер партии подчеркнул, что «РАЗУМНАЯ СИЛА» — это народная партия так как сформирована и поддерживается народом Украины и работает для народа, «который устал терпеть над собой и страной издевательства и унижения, произвол властей».

«Каковы результаты правления нынешней власти — поруганная Конституция, ограбленные люди, разрушенный Донбасс, отданный без единого выстрела Крым, имитация военного положения, уничтоженная репутация страны, испорченные отношения почти со всеми соседями страны, пустая казна, убийственные тарифы и цены, чудовищные долги перед МВФ», — заявил Соловьев.



«Количество рабочих мест сокращается и мы получаем отток населения в другие страны, нас становится меньше. Не в этом ли заключается стратегия власти и ее зарубежных покровителей — власть делает все, чтобы недовольное население либо вымерло, либо уехало, либо неспособно было оказывать сопротивление, лишившись основных своих конституционных прав», — заявил Соловьев

Националистическая риторика, агрессия к собственному народу, языковая дискриминация, церковный раскол, травля инакомыслия и узурпация власти делают Украину разобщённый и слабой, сказал Соловьев.

«Граждане уже не понимают, кто прав, кто виноват и как исправить эту ситуацию. Люди давно нуждаются в защите, заботе, уважении и достойном доходе. Страна погружена в хаос, а власть пытается представить это как реформы, победы и достижения», — сказал Соловьев.

Он сообщил, что партия ставит перед собой амбициозные задачи на 2019 год — участие и победа в президентских и парламентских выборах.

«РАЗУМНАЯ СИЛА» уделит особое внимание контролю за ходом голосования на всех избирательных участках. «Срыв выборов будет стоить Украине дорого. Стране необходима смена власти законным путём. Закон и порядок на выборах — это закон и порядок после выборов. Защитим выборы — защитим Украину. Мы должны стать преградой на пути фальсификаторов, а значит и на пути тех, кто грабит и разрушает нашу страну», — сказал лидер партии.

Соловьев родился 13 июля 1973 года в городе Красноармейск (ныне Покровск) Донецкой области в семье инженера. Сначала получил техническое образование по специальности «Шахтостроитель». Позже — окончил Национальную Академию МВД Украины и Донецкий государственный университет управления, став дипломированным юристом и экономистом.

Перед приходом в политику Соловьев сделал блестящую карьеру в органах МВД, пройдя путь от оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Красноармейском РО УМВД Украины до руководящих должностей в структуре МВД.

В 2015 году после очередного повышения на должность заместителя начальника управления — начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Соловьев по собственному желанию уволился из органов и в начале 2016 года основал политическую партию «РАЗУМНАЯ СИЛА», которую сейчас и возглавляет.