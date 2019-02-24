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В Москве оппозиция провела марш памяти Бориса Немцова

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В Москве оппозиция провела марш памяти Бориса Немцова
Фото: РБК

В Москве оппозиционные движения провели марш, приуроченный к годовщине гибели Бориса Немцова. Как сообщает РБК, шествие, согласованное со российскими властями, стартовало днем 24 февраля на Страстном бульваре. Его участники прошли по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова. Движение в этом районе было ограничено.

Власти и независимые наблюдатели разошлись в оценках численности марша. Так, в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в акции приняли участие около 6 тыс. человек. В организации «Белый счетчик» рассказали, что через рамки металлоискателей прошло 10,8 тыс. человек. В свою очередь сопредседатель столичного отделения партии ПАРНАС Михаил Шнейдер рассказал, что, по его мнению, в шествии приняли участие не меньше 20 тыс. человек. Зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков оценил численность в 30–40 тыс. человек. «В прошлом году было гораздо меньше», — отметил Рыбаков.

В ходе шествия его участники выкрикивали политические лозунги. Они несли флаги России и политических движений, а также транспаранты. Акция прошла мирно. Задержаний не было.

На шествии были колонны движения «Солидарность», «Открытой России», партии «Яблоко». Принял участие в шествии и Алексей Навальный с семьей. Он прошел по бульвару в окружении журналистов. Среди участников были представители ПАРНАС, анархисты, а также члены ряда националистических организаций.

Помимо Москвы оппозиционные акции прошли и в других городах страны. Так, в Санкт-Петербурге митинг прошел на площади у Финляндского вокзала, в Ярославле — рядом с домом, в котором жил Немцов, работавший в Ярославской областной думе.

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Борис Немцов был убит в 2015 году на Большом Москворецком мосту. В 2017 году за его убийство к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заур Дадаев. Еще двое участников убийства — Анзор и Шадид Губашевы — получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

Борис Немцов
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