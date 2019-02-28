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NASA готово привлекать Украину к исследованию Луны

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NASA готово привлекать Украину к исследованию Луны

NASA заинтересовано возможностью привлечь Украину к участию в лунных программах. Об этом, как говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook, заявил директор космического агентства Джим Брайденстайн.

Накануне директор NASA провел встречу с послом Украины в США Валерием Чалым. Они обсудили сотрудничество Вашингтона и Киева в космической сфере. В частности, стороны договорились начать подготовку к подписанию межправительственного Соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в в мирных целях.

«Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив NASA. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны», — говорится в сообщении.

Чалый и Брайденстайн отметили позитивный опыт сотрудничества двух стран на примере проекта «Антарес». В рамках этого проекта Orbital Sciences Corporation разработала одноименную ракету-носитель, которая используется для коммерческих запусков. Первая ступень ракеты разрабатывалась при участии украинского конструкторского бюро «Южное», ранее занимавшегося созданием ракет «Зенит».

Как следует из информации на сайте КБ «Южное», предприятие занимается разработкой концепции создания лунной исследовательской базы. «В рамках концептуального проекта был сформирован ее облик (лунной базы. — Ред.), предварительно определена конфигурация и инфраструктура на разных этапах функционирования, сроки реализации проекта, а также основные технические характеристики разрабатываемых систем, таких как космическая транспортная система для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю, типовые конструкции лунных модулей, средства передвижения по поверхности Луны и т.п.», — говорится на страничке лунного проекта.

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Согласно опубликованной стратегии, в рамках проекта с 2020 по 2030 Украина должна выполнить подготовительный этап (предварительное исследование лунной поверхности), а к 2030 — перейти к созданию «базы минимальной конфигурации». В апреле 2018 года начальник проектного отдела КБ «Южное» по разработке специальных ракетно-космических систем Геннадий Осинов подтвердил продолжение работы над проектом. При этом, он, однако, признал. что реализовать его без международной поддержки невозможно, а «финансирование работ по проекту предусматривает участие правительств наиболее развитых стран».

NASA, КБ Южное, Луна
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