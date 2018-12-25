Через 10 лет на Луне может появиться постоянная американская база

Американские космонавты смогут постоянно присутствовать и работать на Луне примерно через 10 лет. Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн.
Он добавил, что это станет возможным, благодаря космической станции Gateway, которая сейчас на стадии строительства.
«Со станции мы хотели бы запускать посадочные устройства, которые перемещались бы к Луне и обратно», - сказал он в интервью телеканалу Hill.tv.
Джим Брайденстайн добавил, что успех в реализации этих планов поможет США отправить своих космонавтов на Марс. Работы на Луне помогут «испытать технологии, человеческую психологию, создать возможности для использования ресурсов с Луны, чтобы выжить на ее поверхности».
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