Судебные претензии по активам «Нафтогаза» в Крыму не вошли в пакет по газу

Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, это отдельный процесс, стороной которого является «государство РФ».

Судебные претензии компании «Нафтогаз Украины» к РФ по активам в аннексированном Крыму не входят в пакет соглашений по газу с Россией. Об этом заявил в субботу на брифинге исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Что касается арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе „Нафтогаз“, это никак не упоминается в протоколе. Это отдельный процесс, стороной этого процесса является государство РФ», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжена эта судебная линия.

Напомним, ранее стало известно, что соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков, но выплату по решению Стокгольмского арбитража.