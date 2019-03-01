Лукашенко собирается снова баллотироваться в президенты

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом он сообщил во время встречи с представителями общественности и СМИ, передает БелТА.

«Все будет нормально, согласно нашим законам. Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого, можете за меня не голосовать», — сказал он.

Лукашенко добавил, что принял такое решение, чтобы потом его не обвиняли в трусости и не говорили, что он «сбежал» в трудную минуту. Президент РБ рассказал, что его решение может измениться из-за непредвиденных обстоятельств, например, состояния здоровья.

Белорусский лидер также обещал, что не будет удерживать власть и передавать ее по наследству. «Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут», — сказал он.

Лукашенко отметил, что перед будущими выборами не будет вести агитацию и пропаганду. По его словам, его задачей является обеспечение равных условий для всех кандидатов. Он также сказал, что решение о сроках проведения парламентских и президентских выборов в стране будет принято в марте или апреле.