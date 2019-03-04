Forbes назвал самую богатую женщину мира

Журнал Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal Франсуазу Беттанкур-Майерс богатейшей женщиной мира. Ее семье принадлежит 33% акций косметического гиганта.

Состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс журнал оценил $49,3 млрд. Как отмечает издание, в списке богатейших людей мира она расположилась на 14-м месте. За минувший год состояние Француазы Беттанкур-Майерс выросло на 17% или на $7,1 млрд.

Ранее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Oréal Эжена Шюллера — Лилиан Беттанкур. В список богатейших людей мира она впервые попала в 1987 году, когда Forbes стал публиковать свои рейтинги.

Лилиан умерла в сентябре 2017 года в возрасте 94 лет. Совет директоров L’Oreal она покинула еще раньше, в 2012 году, после 17 лет пребывания в должности: так как суд признал ее неспособной распоряжаться собственным имуществом из-за деменции.

Франсуаза Беттанкур сыграла в этом деле ключевую роль — именно по ее иску суд признал Лилиан недееспособной. В заявлении дочери говорилось, что состоянием ее матери воспользовались, чтобы передать писателю и фотографу Франсуа-Мари Банье €1 млрд в виде наличных и подарков.

Полный рейтинг самых богатых людей журнал опубликует 5 марта. Журнал лишь сообщил, что на первом месте находится основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос с состоянием в $131 млрд, что на $19 млрд больше, чем годом ранее.