Forbes назвал самую богатую женщину мира

Журнал Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal Франсуазу Беттанкур-Майерс богатейшей женщиной мира. Ее семье принадлежит 33% акций косметического гиганта.
Состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс журнал оценил $49,3 млрд. Как отмечает издание, в списке богатейших людей мира она расположилась на 14-м месте. За минувший год состояние Француазы Беттанкур-Майерс выросло на 17% или на $7,1 млрд.
Ранее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Oréal Эжена Шюллера — Лилиан Беттанкур. В список богатейших людей мира она впервые попала в 1987 году, когда Forbes стал публиковать свои рейтинги.
Лилиан умерла в сентябре 2017 года в возрасте 94 лет. Совет директоров L’Oreal она покинула еще раньше, в 2012 году, после 17 лет пребывания в должности: так как суд признал ее неспособной распоряжаться собственным имуществом из-за деменции.
Франсуаза Беттанкур сыграла в этом деле ключевую роль — именно по ее иску суд признал Лилиан недееспособной. В заявлении дочери говорилось, что состоянием ее матери воспользовались, чтобы передать писателю и фотографу Франсуа-Мари Банье €1 млрд в виде наличных и подарков.
Полный рейтинг самых богатых людей журнал опубликует 5 марта. Журнал лишь сообщил, что на первом месте находится основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос с состоянием в $131 млрд, что на $19 млрд больше, чем годом ранее.
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