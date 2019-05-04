Правящая партия Британии показала на региональных выборах худший результат с 1995 года

Правящая Консервативная партия Великобритании потеряла более 1,3 тыс. мест (всего их около 8,4 тыс.) в ходе местных выборов в стране и лишилась контроля над 49 местными советами из 248. Это худший результат фракции с 1995 года, передает Sky News.

Телеканал поясняет, что до выборов у Тори было 4,9 тыс. мест, а у Лейбористов — 2,1 тыс. мест. Отмечается, что премьер-министр Тереза Мэй назвала результат «очень сложным» для консерваторов и столкнулась с гневом со стороны однопартийцев. В частности, во время конференции Тори после голосования один из членов фракции выкрикнул: «Почему Вы не уходите в отставку? Вы нам не нужны».

Впрочем, пишет Sky News, результаты выборов оказались разочаровывающими и для лейбористов, которые потеряли 86 мест и контроль над 6 советами. Мэй и лидер Лейбористов Джереми Корбин признали, что такие итоги голосования связаны с «тупиком» в ситуации с Brexit.

В апреле ЕС и Великобритания согласовали очередной перенос крайнего срока Brexit на 31 октября. При этом в случае, если соглашение не будет ратифицировано Англией до 22 мая, Лондону придется участвовать в выборах в Европарламент. В случае невыполнения этих обязательств Великобритания должна будет покинуть ЕС 1 июня.