Войти
Зеленский обещает «несколько ходов» в ответ на выдачу Россией паспортов
позиция
Зеленский обещает «несколько ходов» в ответ на выдачу Россией паспортов
Лицензии на 5G в Украине выставят на конкурс в 2020 году
связь
Лицензии на 5G в Украине выставят на конкурс в 2020 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Правящая партия Британии показала на региональных выборах худший результат с 1995 года

679
Правящая партия Британии показала на региональных выборах худший результат с 1995 года

Правящая Консервативная партия Великобритании потеряла более 1,3 тыс. мест (всего их около 8,4 тыс.) в ходе местных выборов в стране и лишилась контроля над 49 местными советами из 248. Это худший результат фракции с 1995 года, передает Sky News.

Телеканал поясняет, что до выборов у Тори было 4,9 тыс. мест, а у Лейбористов — 2,1 тыс. мест. Отмечается, что премьер-министр Тереза Мэй назвала результат «очень сложным» для консерваторов и столкнулась с гневом со стороны однопартийцев. В частности, во время конференции Тори после голосования один из членов фракции выкрикнул: «Почему Вы не уходите в отставку? Вы нам не нужны».

Впрочем, пишет Sky News, результаты выборов оказались разочаровывающими и для лейбористов, которые потеряли 86 мест и контроль над 6 советами. Мэй и лидер Лейбористов Джереми Корбин признали, что такие итоги голосования связаны с «тупиком» в ситуации с Brexit.

Читайте также: Бедность это наследственное?

В апреле ЕС и Великобритания согласовали очередной перенос крайнего срока Brexit на 31 октября. При этом в случае, если соглашение не будет ратифицировано Англией до 22 мая, Лондону придется участвовать в выборах в Европарламент. В случае невыполнения этих обязательств Великобритания должна будет покинуть ЕС 1 июня.

Великобритания, консервативная партия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 4 мая 2019
Пятница, 3 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
Джеймс Клир
Джеймс Клир
эксперт по мотивации

Забудьте о целях, думайте о процессе

Бытует мнение, что лучший способ достичь того, чего мы хотим в жизни - прийти в лучшую форму, построить успешный бизнес, больше отдыхать и меньше беспокоиться, проводить больше времени с друзьями и семьей, - это установить конкретные, достижимые цели. Многие годы я так и делал. Я ставил цели в отношении оценок, которые хотел получить в школе, веса, который хотел поднять в тренажерном зале, прибыли, которую хотел заработать в бизнесе. В чем-то я преуспел, но во многом потерпел неудачу. Со временем я начал понимать, что мои результаты имеют очень мало общего с поставленными мною целями, а дело в основном в системах, которым я следовал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016