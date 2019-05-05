На юге Бельгии внезапно насыпало целые сугробы снега

В южные регионы Бельгии вернулась зима, на смену уже весенней погоде пришел снегопад. За несколько часов осадков толщина снежного шапки местами достигала 7-10 сантиметров.
Дождь с мокрым снегом начал падать утром в районе бельгийской части массива Арденны, сообщает ТСН со ссылкой на RTBF.
Местные выкладывают в сеть фото и видео заснеженных местностей.
Некоторые деревья не выдержали тяжести снега, поэтому спасателям прибавилось работы из-за непогоды.
Nog meer plaatjes van de #sneeuw vanochtend, nu op de hoogste top van de Ardennen! 10 cm hebben we gemeten op de top ❄ De bomen kraken onder het gewicht... #snow #neige #ardennes @EdAldus @weermanreinier @nicolienkroon @BuienRadarNL @OnlineweatherNL @StormchaserNL pic.twitter.com/J5VGtdecv4— Philippe Schambergen (@Fliep) 4 мая 2019 г.
Осадки принес циклон с севера. Температура понизилась до двух градусов тепла. Синоптики предупреждают: сложные погодные условия будут сохраняться.
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