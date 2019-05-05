На юге Бельгии внезапно насыпало целые сугробы снега

В южные регионы Бельгии вернулась зима, на смену уже весенней погоде пришел снегопад. За несколько часов осадков толщина снежного шапки местами достигала 7-10 сантиметров.

Дождь с мокрым снегом начал падать утром в районе бельгийской части массива Арденны, сообщает ТСН со ссылкой на RTBF.

Местные выкладывают в сеть фото и видео заснеженных местностей.

Некоторые деревья не выдержали тяжести снега, поэтому спасателям прибавилось работы из-за непогоды.

Осадки принес циклон с севера. Температура понизилась до двух градусов тепла. Синоптики предупреждают: сложные погодные условия будут сохраняться.