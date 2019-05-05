Иран обходит американские санкции с помощью «серого» рынка

Заместитель министра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил, что Тегеран мобилизует все ресурсы, в том числе использует «серый рынок» для продажи нефти, с целью преодоления последствий от введенных США антииранских санкций. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters.
Заманиния не уточнил, что имеет в виду под «серым рынком», однако назвал подобную торговлю «не мошенничеством, а ответом на санкции, которые ИРИ считает несправедливыми и незаконными».
«Мы мобилизовали все ресурсы нашей страны, осуществляется продажа нефти на «сером рынке», — сказал он.
22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.
Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года — вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016