Иран обходит американские санкции с помощью «серого» рынка

Заместитель министра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил, что Тегеран мобилизует все ресурсы, в том числе использует «серый рынок» для продажи нефти, с целью преодоления последствий от введенных США антииранских санкций. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters.

Заманиния не уточнил, что имеет в виду под «серым рынком», однако назвал подобную торговлю «не мошенничеством, а ответом на санкции, которые ИРИ считает несправедливыми и незаконными».

«Мы мобилизовали все ресурсы нашей страны, осуществляется продажа нефти на «сером рынке», — сказал он.

22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года — вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.