Помпео считает, что России придется уйти из Венесуэлы

США считают, что России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле. Эта позиция Вашингтона неизменна, заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News.

«Россиянам придется уйти из Венесуэлы, такова наша точка зрения... Соединенные Штаты хотят, чтобы и остальные государства убрались из этой страны», — приводит телеканал слова Помпео.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» власти.

Позже Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что очередная попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.