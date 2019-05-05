Помпео считает, что России придется уйти из Венесуэлы

США считают, что России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле. Эта позиция Вашингтона неизменна, заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News.
«Россиянам придется уйти из Венесуэлы, такова наша точка зрения... Соединенные Штаты хотят, чтобы и остальные государства убрались из этой страны», — приводит телеканал слова Помпео.
В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» власти.
Позже Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что очередная попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
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