Китай из-за торговой войны с США может снизить налоги

Китайские власти рассматривают возможность принять целый пакет мер по стимулированию национальной экономики на случай, если США в ближайшее время примут решение в очередной раз поднять пошлины на китайские товары до 25%. Об этом пишет газета South China Morning Post, которая поговорила с местными аналитиками.

Речь может идти о снижении налогов и сборов, принятии мер по стимулированию потребления, продаж автомобилей и бытовой техники, а также сокращении процентных ставок для роста кредитования.

Напомним, в президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США больше не собираются терять сотни миллиардов долларов на торговле с Китаем и другими странами.

«Уже многие годы США теряют от $600 млрд до $800 млрд в год на торговле. В ситуации с Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, мы больше не будем этого делать», — написал глава Белого дома в Twitter.

Трамп ранее неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 24 сентября 2018 года в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Пекин тогда ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.