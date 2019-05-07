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Apple покупает новую компанию каждые 2-3 недели

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Apple покупает новую компанию каждые 2-3 недели

Компания Apple активизировалась на рынке поглощений и скупает компании с завидной регулярностью. И хотя сделки не всегда попадают в сводки, эта тенденция не может оставаться без внимания.

О том, что Apple покупает одну компанию в среднем каждый 2-3 недели, в интервью CNBC рассказал ее главный исполнительный директор Тим Кук. Он отметил, что за последние полгода было куплено порядка 20-25 компаний.

«Если у нас останутся деньги, мы посмотрим, что еще можно сделать. Мы приобретаем все, что нам нужно, что может соответствовать нашим задачам и имеет стратегическую цель. Поэтому мы приобретаем компанию в среднем каждые две-три недели».

Для того чтобы оценить возросшую активность Apple, достаточно сказать, что за весь прошлый год компания приобрела всего 18 компаний.

Вместе с тем, технологический гигант ведет себя достаточно скрытно. Он редко объявляет или подтверждает свои покупки, за исключением общих заявлений о том, что «время от времени покупает небольшие технологические компании».

Среди самых значимых приобретений последних лет стоит выделить покупку Beats в 2014 г. за $3 млрд, крупнейшая покупка в истории Apple — приложение для автоматизации Workflow, сделка состоялась в 2017 г., и приложение Texture в 2018 г.

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Согласно последнему квартальному отчету Apple по-прежнему обладает колоссальными запасами наличности — $113 млрд, поэтому «яблочный гигант» может позволить себе вести столь активную деятельность по поглощению различного рода компаний.

Акции самой компании в этом году чувствуют себя очень уверенно. Для сравнения, капитализация Apple с начала года выросла на 32%, а индекс Dow Jones — всего на 13%.

Apple
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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