Apple покупает новую компанию каждые 2-3 недели

Компания Apple активизировалась на рынке поглощений и скупает компании с завидной регулярностью. И хотя сделки не всегда попадают в сводки, эта тенденция не может оставаться без внимания.

О том, что Apple покупает одну компанию в среднем каждый 2-3 недели, в интервью CNBC рассказал ее главный исполнительный директор Тим Кук. Он отметил, что за последние полгода было куплено порядка 20-25 компаний.

«Если у нас останутся деньги, мы посмотрим, что еще можно сделать. Мы приобретаем все, что нам нужно, что может соответствовать нашим задачам и имеет стратегическую цель. Поэтому мы приобретаем компанию в среднем каждые две-три недели».

Для того чтобы оценить возросшую активность Apple, достаточно сказать, что за весь прошлый год компания приобрела всего 18 компаний.

Вместе с тем, технологический гигант ведет себя достаточно скрытно. Он редко объявляет или подтверждает свои покупки, за исключением общих заявлений о том, что «время от времени покупает небольшие технологические компании».

Среди самых значимых приобретений последних лет стоит выделить покупку Beats в 2014 г. за $3 млрд, крупнейшая покупка в истории Apple — приложение для автоматизации Workflow, сделка состоялась в 2017 г., и приложение Texture в 2018 г.

Согласно последнему квартальному отчету Apple по-прежнему обладает колоссальными запасами наличности — $113 млрд, поэтому «яблочный гигант» может позволить себе вести столь активную деятельность по поглощению различного рода компаний.

Акции самой компании в этом году чувствуют себя очень уверенно. Для сравнения, капитализация Apple с начала года выросла на 32%, а индекс Dow Jones — всего на 13%.