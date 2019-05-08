Трамп анонсировал визит вице-премьера Госсовета КНР в США для заключения торговой сделки

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в США для заключения торгового соглашения с американской стороной. Соответствующее сообщение разместил в Twitter в среду американский лидер Дональд Трамп.
«Китай только что сообщил нам, что они (вице-премьер — Ред.) сейчас прибывают в США для заключения сделки. Посмотрим, но я очень доволен ежегодными пошлинами на сумму в более чем $100 млрд, пополняющими казну США... отлично для США, не хорошо для Китая!» — написал президент.
Отметим, ранее СМИ сообщили, что Вашингтон получил 6 мая по дипломатическому каналу связи из Пекина 150-страничный проект торгового соглашения между США и КНР, согласно которому китайское правительство отказывается практически от всех достигнутых в ходе переговоров между государствами договоренностей.
7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер также заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.
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