ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста внутреннего валового продукта Украины до 2,5% с 3% по итогам 2019 года, в 2020 году рост экономики страны ожидается на уровне 3%. Об этом со ссылкой на ЕБРР сообщает Интерфакс-Украина.
Временное снижение экономического роста аналитики банка поясняют внутренней политической неопределенностью после минувших и предстоящих выборов, а также снижением роста торговли с основными партнерами.
Напомним, ранее среди важнейших задач для Украины на 2019 год ЕБРР называл сохранение макроэкономической стабильности — в частности привлечение внешних источников финансирования для выплат по заимствованиям и продвижение в реформах госбанков, чтобы подготовить их к приватизации.
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