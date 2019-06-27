Китай призвал США прекратить давить на китайские компании

Китай призывает США немедленно прекратить оказывать давление на китайские предприятия, включая Huawei, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
«Мы настойчиво просим США немедленно отменить ограничительные меры и прекратить оказывать давление на китайские предприятия, включая Huawei», — заявил Гао Фэн.
Он также призвал Вашингтон прикладывать усилия для продвижения здорового и стабильного развития торгово-экономических отношений Китая и США.
«Мы уже многократно говорили о позиции КНР по проблеме ограничительных мер, которые вводят США в отношении китайских предприятий, включая Huawei. Это не только нарушает законные права и интересы китайских компаний, но также является помехой для обычных научно-технических и торговых обменов между двумя странами, а также создает серьезную угрозу для безопасности производственных цепочек и цепей поставок по всему миру, все это невыгодно ни одной из сторон», — подчеркнул он.
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
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