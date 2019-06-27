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Китай и США договорились о перемирии в торговой войне

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Китай и США договорились о перемирии в торговой войне

Китай и США договорились взять паузу в торговой войне перед саммитом «двадцатки» в Осаке для того, чтобы возобновить переговоры по урегулированию споров. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, по итогам предстоящей встречи лидеров двух стран — Дональда Трампа и Си Цзиньпина — каждая из сторон в выходные сделает отдельное заявление для прессы с изложением скоординированной позиции по этой проблеме. Нынешняя договоренность позволит отложить планы Вашингтона по введению новых пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

По словам одного из источников, решение Трампа приостановить введение дополнительных тарифов «стало ценой» за проведение встречи с Си Цзиньпином в Осаке. Ранее глава вашингтонской администрации предупреждал, что США немедленно введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР не приедет на саммит G20.

Пока не ясно, как долго может продлиться пауза для завершения новых раундов переговоров. Однако, по данным двух источников газеты, для достижения торгового соглашения будет выделено шесть месяцев.

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Китай и Соединенные Штаты Америки с начала года вели переговоры по урегулированию торговых споров, однако в мае они зашли в тупик. На этом фоне Вашингтон с 10 мая повысил пошлины с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения тарифов на товары из КНР еще на $300 млрд. В ответ власти Китая с 1 июня ввели ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

В среду министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил, что стороны близки к заключению торгового соглашения: оно «готово на 90%», и стороны надеются подписать его до конца года.

США, Китай, торговая война
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