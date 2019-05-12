В армии Южная Кореи появятся боевые роботы

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение боевых роботов, имитирующих животных, змей, насекомых. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
Согласно документу, роботы, созданные по образу и подобию живых существ, агентство планирует внедрить в свои системы вооружений будущего.
Ученые намерены при создании андроидов использовать технологию, известную как биомиметика, позволяющую копировать уникальные функции и процессы живых организмов. Ожидается, что созданные по образу птиц, змей и других существ военные роботы впоследствии станут частью вооруженных сил страны.
Представитель Агентства по закупкам вооружения пояснил Yonhap, что роботы, обладающие биометрическими данными, смогут поменять расстановку сил в случае военных действий, а связанные с этим технологии смогут оказать позитивный эффект на оборонную промышленность. Он также отметил, что боевые роботы планируется применять в поисково-спасательных и разведывательных операциях.
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