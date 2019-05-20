Грицак и его заместители пишут рапорты на увольнение

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что 20 мая он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты о своем увольнении. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
По его словам, в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами команды.
«Делаем это искренне, вполне осознавая право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы. Коллективу Службы безопасности Украины есть чем гордиться», — заявил Грицак.
Он отметил, что вместе с собратьями из числа бойцов добровольческих батальонов, Вооруженных сил, Нацгвардии и МВД, всеми патриотами Украины было остановлено российское военное нашествие на Донбассе, попытки терактов, я сепаратизма и, раздора.
«В противостоянии с врагом СБУ потеряла 27 сотрудников. В то же время, даже боль невосполнимых утрат делала нас сильнее. По уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира, и коллектив Службы гордится такой высокой оценкой со стороны наших западных партнеров», — сказал глава Службы безопасности.
«Были и ошибки. Не все, что думалось, удалось. В силу разных причин, но точно не из-за недостатка свободы. Мы всегда учитывали критику в адрес Службы со стороны настоящих патриотов Украины. В то же время, защищали и будем защищать честь СБУ от гипертрофированных инсинуаций тех, кто пытается заработать на критике собственные политические дивиденды», — добавил он.
Грицак отметил, что его рапорт написан с «тяжелым сердцем», поскольку переживает за будущее СБУ и государства.
«А пока президент и Верховная Рада в определенном Конституцией Украины порядке не решит вопрос кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа», — заявил Грицак.
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