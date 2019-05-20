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Грицак и его заместители пишут рапорты на увольнение

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Грицак и его заместители пишут рапорты на увольнение

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что 20 мая он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты о своем увольнении. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По его словам, в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами команды.

«Делаем это искренне, вполне осознавая право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы. Коллективу Службы безопасности Украины есть чем гордиться», — заявил Грицак.

Он отметил, что вместе с собратьями из числа бойцов добровольческих батальонов, Вооруженных сил, Нацгвардии и МВД, всеми патриотами Украины было остановлено российское военное нашествие на Донбассе, попытки терактов, я сепаратизма и, раздора.

«В противостоянии с врагом СБУ потеряла 27 сотрудников. В то же время, даже боль невосполнимых утрат делала нас сильнее. По уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира, и коллектив Службы гордится такой высокой оценкой со стороны наших западных партнеров», — сказал глава Службы безопасности.

«Были и ошибки. Не все, что думалось, удалось. В силу разных причин, но точно не из-за недостатка свободы. Мы всегда учитывали критику в адрес Службы со стороны настоящих патриотов Украины. В то же время, защищали и будем защищать честь СБУ от гипертрофированных инсинуаций тех, кто пытается заработать на критике собственные политические дивиденды», — добавил он.

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Грицак отметил, что его рапорт написан с «тяжелым сердцем», поскольку переживает за будущее СБУ и государства.

«А пока президент и Верховная Рада в определенном Конституцией Украины порядке не решит вопрос кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа», — заявил Грицак.

СБУ, Василий Грицак
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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