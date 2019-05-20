Зеленский рассказал, каким будет его первый указ

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщает Liga.net.

Отмечается, что об этом он рассказал, когда шел от парламента к Администрации президента на встречу с иностранными гостями.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: «О роспуске Рады».

Сообщается, что, отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться.

«Это главное. А там — какая разница. Где пешком, а где на машине», — сказал он.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.