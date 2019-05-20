Кернес и Труханов создают свою партию для участия в выборах

Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников.
По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной «партии мэров»" с прицелом на электорат юго-востока. Задача — участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.
Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова «Доверяй делам» (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся участвовать в выборах).
Интересно, что по данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга «1+1».
«Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже», — сказал Геннадий Кернес в телефонном разговоре с Lb.ua.
В свою очередь Геннадий Труханов эти сведения также подтвердил, отметив: «Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах».
Как известно, ранее в интервью Lb.ua Труханов довольно скептически комментировал идею «партии меров». Правда, тогда речь шла об Ассоциации городов Украины как фундаменте ее создания и Виталии Кличко как главном лоббисте. Сейчас он поясняет эту свою реплику тем, что Ассоциация городов — «структура, созданная сверху, тогда как мы говорим — и это очень важно — об объединении по инициативе снизу».
По мнению Труханова, краткие сроки досрочной избирательной кампании не являются помехой для успеха проекта, поскольку «в наших городах у нас очень высокие рейтинги и время на раскрутку не требуется». Относительно всего остального он сообщил, что проект в стадии обсуждения и с конкретикой пока не определились.
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