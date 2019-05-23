Китаец обманул Apple почти на миллион долларов

Гражданин Китая, бывший студент колледжа Линн-Бентон в Орегоне Цюань Цзян, признал вину в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга, которые он передавал в Apple для замены по гарантии. Об этом сообщила пресс-служба офиса федерального прокурора Орегона.

Согласно документам суда, в 2016–2018 годах Цюань Цзян регулярно получал из Гонконга посылки, в каждой из которых находилось по 20–30 поддельных iPhone. Используя вымышленные имена, он отдавал смартфоны в Apple для замены по гарантии, после чего отправлял оригинальные американские телефоны в Китай своим сообщникам для перепродажи.

По данным прокуратуры, всего за два года контрабандисту удалось передать Apple около 2 тыс. неработающих поддельных смартфонов. В обмен он получил около 1500 оригинальных iPhone, которые перепродал примерно по $600 за штуку.

Гражданину Китая грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы и штраф в размере $2 млн. В рамках сделки со следствием Цюань Цзян согласился выплатить Apple $200 тыс.

Как пишет The Washington Post, Apple заподозрила мошенничество еще в июле 2017 года. Тогда юрист компании отправил на адрес китайца в Корваллисе, с которого поступили 150 запросов о замене устройств, письмо, в котором потребовал прекратить противоправные действия.

Компания утверждает, что отклонила 1576 запросов на замену смартфонов, исходивших от Цюань Цзяна, однако 1493 заявления было удовлетворено, что привело к убыткам для Apple в размере $895 тыс. Как отметили следователи, решающее значение для успеха аферы Цзяна имело то, что устройства не включались, поэтому специалисты не могли сразу проверить смартфоны, а просто их заменяли.