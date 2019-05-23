Зачем Россия запасается золотом

Россия в первом квартале 2019 года стала крупнейшим в мире покупателем золота. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), за минувшие январь — март эта страна приобрела 55,3 тонны драгоценного металла и тем самым довела объем своих запасов до 2168 тонн. Таким образом, доля золота в российских резервах достигла 18%.

Больше золота

На самом деле российский ЦБ начал наращивать покупку золота еще в 2014 году, когда в ход пошли первые западные санкции. И сейчас регулятор продолжает выбранный курс: в 2018 году он купил рекордный объем золота — 273,7 тонны. Это почти половина всего золота, которое в прошлом году приобрели мировые центральные банки — 651 тонну. При этом его стоимость в резервах ЦБ на конец 2018 года достигла $86,9 млрд, а в начале мая текущего года составила уже $90 млрд. О том, что он нарастил объемы вложений в ценные бумаги международных организаций и золото за год с октября 2017 года по сентябрь 2018 года, регулятор также сообщил в обзоре своей деятельности.

Впрочем, Россия тут не одинока. В последние годы многие страны увеличивают темпы пополнения золотых запасов. Это связано с рядом причин, основной из которых является рост глобальной геополитической напряженности, а именно развитие санкционных ограничений и дезинтеграционных тенденций в мировой торговле.

Тем не менее, именно российскими закупками золота обеспокоились СМИ. Так, например, эксперт британского таблоида Daily Express назвал это «плохим знаком для мира во всем мире». Впрочем, издание ошиблось в цифрах: оно написало, что Россия купила за первый квартал 2019 года 145,5 тонны золота. Хотя на самом деле этот показатель относится ко всем мировым центробанкам. И он действительно на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть запасается золотом отнюдь не только Россия. Кроме нее основными покупателями металла в первом квартале 2019 года стали Казахстан, Катар, Колумбия, Турция и Эквадор. Схожую с Россией динамику демонстрирует и Китай, который с 1980-х увеличил резервы золота на 1,4 тыс. тонн.

Также, хотя Россия и входит в пятерку крупнейших держателей золота, до тех же США стране пока далеко. На конец апреля американские золотые запасы составили примерно 8133 тыс. тонн. А значит, даже если Россия будет покупать по 270 тонн ежегодно, достичь таких же объемов она сможет только через 20 лет. Всего в центральных банках по всему миру хранится около 33 тыс. тонн золота.

Золото против санкций

«Москва решительно пытается сократить объемы вложений в американские госбумаги и обеспечить дедолларизацию отечественной экономики, — объясняют российские показатели в WGC. — Тем самым Россия пытается обезопаситься от возможного падения мировой экономики».

Эксперты считают, что Россия диверсифицирует свои золотовалютные резервы в условиях рисков замедления мировой экономики на фоне торговых споров США и Китая. Ведь именно золото традиционно используется в качестве защитного актива. Защитить оно должно путинскую экономику и от санкций. Одним из его существенных достоинств в отличие от того же доллара становится отсутствие национальной принадлежности, то есть его сложно ограничить какими-то национальными запретами. Например, в свое время находящийся под санкциями Иран расплачивался с зарубежными партнерами золотом, нефтью и японскими йенами.

Золото уникально тем, что обладает функцией платежного средства, и в случае ограничения возможности вести расчеты в той или иной валюте металл может прийти на помощь. Также, закупая золотые слитки, регуляторы диверсифицируют государственные резервы и снижают зависимость национальных экономик от волатильности рынков.

Золото и юани вместо доллара

Кроме того, ЦБ РФ в 2018 году также нарастил долю активов в юанях и евро и сократил активы в долларах. Россия начала сокращать вложения в американский госдолг еще весной 2018 года, и с тех пор объем российских вложений упал до $13,716 млрд. Хотя еще в декабре 2017 года этот показатель превышал $100 млрд. Фактически, Россия здесь «воюет» с США. И единственное, что, по мнению агентства Bloomberg, не позволяет России совсем отказаться от долларовых резервов, — это зависимость от экспорта товаров, торгующихся за доллары, например нефти и других углеводородов.

Что касается рынка, то он на ситуацию смотрит пока довольно нейтрально. Ведь покупки всех центробанков формируют не более 10% от глобального спроса на золото, так что влияние на котировки минимально.