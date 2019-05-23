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Сразу несколько британских министров могут уйти в отставку

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Сразу несколько британских министров могут уйти в отставку

Несколько британских министров могут покинуть свои посты вслед за лидером Палаты общин парламента Соединенного Королевства Андреа Лидсом. Об этом сообщила в четверг британская телерадиовещательная корпорация BBC со ссылкой на собственные источники.

«Премьерство Терезы Мэй находится на грани краха после отставки Андреа Лидсом. Нам сообщили, что другие министры могут последовать примеру Лидсом», — сказал ведущий в программе Today.

В среду Лидсом заявила об уходе в отставку в связи с непринятием курса правительства по вопросу реализации выхода страны из Евросоюза. В своем обращении она призвала Мэй последовать ее примеру и покинуть свой пост.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем — на 31 октября.

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При этом для упорядоченного «развода» британские депутаты должны все же принять проект соглашения с Евросоюзом. Правящая Консервативная партия в течение шести недель вела переговоры по этому поводу с оппозиционной Лейбористской партией, однако на прошлой неделе они закончились безрезультатно. На настоящий момент шансы одобрения сделки в июне представляются не очень высокими, учитывая противодействие соглашению со стороны как оппозиции, так и правящих тори.

Великобритания, Brexit
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