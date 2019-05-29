Депутаты Львовского обсловета требуют от Зеленского говорить на украинском

Депутаты Львовского областного совета 28 мая приняли обращение к президенту Украины Владимира Зеленскому относительно недопущения игнорирования статуса государственного языка и использования его в своей публичной деятельности.
«Часть ваших публичных речей выполняется без соблюдения законодательства об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание», говорится в обращении, обнародованном на сайте Львовского облсовета.
Львовские депутаты напомнили, что в соответствии со статьей 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.
«Положения Конституции Украины обязывают применять государственный украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве органов государственной власти, представительского и других органов Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления», — говорится в тексте обращения.
Также, по мнению депутатов Львовского облсовета, «президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России — государства-агрессора».
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