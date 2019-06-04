Трамп пообещал Британии справедливое и содержательное торговое соглашение

США и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после того, как Соединенное Королевство покинет Евросоюз. Уверенность в этом высказал во вторник во время круглого стола с участием крупных компаний из обеих стран президент США Дональд Трамп, находящийся в Великобритании с трехдневным государственным визитом.
«Я думаю, что мы заключим очень и очень содержательное торговое соглашение, которое также будет очень справедливым, чего, как мне кажется, хотят обе страны, — заявил Трамп, вступительное слово которого транслировал телеканал Sky News. — Мы его заключим».
При этом президент США отметил, что не может назвать конкретных сроков заключения новых торговых договоренностей между странами. В Белом доме ранее также подчеркнули, что прорывов в вопросе о заключении соглашения и объявления даты его подписания ожидать не следует.
«Вы наши крупнейшие партнеры, и я думаю, что сейчас существует прекрасная возможность укрепить это партнерство», — добавил Трамп, обращаясь к присутствовавшим на встрече британским предпринимателям и премьер-министру страны Терезе Мэй.
Глава британского правительства, со своей стороны, отметила, что соглашение позволит сохранить рынки обеих стран «свободными, честными и открытыми». «Благодаря такому диалогу, как сегодня, мы можем гарантировать, что наше экономическое партнерство не только продолжится, но и продолжит укрепляться в предстоящие годы, делая наши коммерческие организации более конкурентоспособными», — говорится во вступительном слове британского премьер-министра, выдержки из которого были накануне распространены канцелярией Мэй на Даунинг-стрит, 10.
Во встрече участвуют руководители пяти британских и пяти американских компаний: BAE Systems, GSK, National Grid, Reckitt Benckiser, Barclays, Lockheed Martin, JP Morgan Chase, Goldman Sachs International, Bechtel, Splunk.
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