Тимошенко хочет «продать» свой «Новый курс» Зеленскому

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости системных изменений в стране.

«Сегодня функция нового президента — стать генератором совместной работы для реальных изменений в стране», — сказала она на заседании национального форума «Трансформация Украины», сообщила пресс-служба «Батькивщины».

Тимошенко напомнила, что инициированный ею «Новый курс» создавался именно как системная стратегия. «Мы готовы все отдать, во всем помочь. Главное — не терять веру и энергию на изменения и совместно работать», — сказала она.

По мнению политика, глубокая трансформация Украины должна начаться с изменения роли функций подотчетности государственных институтов, которые сейчас являются несбалансированными, неответственными и неподконтрольными обществу, изменяя Конституцию.

Создание независимого правосудия, подчеркнула Тимошенко, является предпосылкой привлечения инвесторов в страну: «К сожалению, сегодня, право частной собственности, как и другие права и свободы людей, у нас должным образом не защищены».

Следующий шаг изменений, отметила Тимошенко, — сосредоточение на укреплении громад, которые сейчас не имеют доступа к экономическому развитию и к земле.