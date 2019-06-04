Войти
Трамп призвал «принять меры» в отношении телекомпании CNN
медиа
Трамп призвал «принять меры» в отношении телекомпании CNN
Супрун намерена остаться в Украине и после выборов
позиция
Супрун намерена остаться в Украине и после выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Тимошенко хочет «продать» свой «Новый курс» Зеленскому

98
Тимошенко хочет «продать» свой «Новый курс» Зеленскому

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости системных изменений в стране.

«Сегодня функция нового президента — стать генератором совместной работы для реальных изменений в стране», — сказала она на заседании национального форума «Трансформация Украины», сообщила пресс-служба «Батькивщины».

Тимошенко напомнила, что инициированный ею «Новый курс» создавался именно как системная стратегия. «Мы готовы все отдать, во всем помочь. Главное — не терять веру и энергию на изменения и совместно работать», — сказала она.

По мнению политика, глубокая трансформация Украины должна начаться с изменения роли функций подотчетности государственных институтов, которые сейчас являются несбалансированными, неответственными и неподконтрольными обществу, изменяя Конституцию.

Создание независимого правосудия, подчеркнула Тимошенко, является предпосылкой привлечения инвесторов в страну: «К сожалению, сегодня, право частной собственности, как и другие права и свободы людей, у нас должным образом не защищены».

Читайте также: Бензин приговорен: автопром делает ставку на электромобили

Следующий шаг изменений, отметила Тимошенко, — сосредоточение на укреплении громад, которые сейчас не имеют доступа к экономическому развитию и к земле.

Юлия Тимошенко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 июня 2019
Понедельник, 3 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

У Зеленского нет места для Авакова

Если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что угрожает экономике Украины во второй половине 2019

Лето обещает быть бурным в политическом плане, вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью. А какие риски для экономики Украины во второй половине 2019?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Средняя месячная зарплата в долларовом эквиваленте в марте 2019 года почти достигла уровня марта 2013 года - $385 март 2019 и $394 март 2013. Но, для измерения уровня жизни средняя зарплата в Украине – не очень объективный показатель.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016