«Самопомощь» представила первую десятку своего списка

Лидер «Самопомощи» и городской голова Львова Андрей Садовой возглавил избирательный список политической силы в парламент. Список был утвержден на съезде «Самопомощи» в субботу, сообщает пресс-служба партии.
Второй номер в списке — депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, которая, как отмечается, известна в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.
Третье место в списке заняла Александра Дрик, которую охарактеризовали как одну из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине. Четвертой стала харьковская волонтер и депутат облсовета Татьяна Бедняк.
Замыкает пятерку вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
Номер 6 списка — ветеран АТО и предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин, 7 — действующий нардеп, лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк, 8 — 53-летний предприниматель, основатель торговой марки «Моршинская» Николай Кмить, 9 — действующая депутат «Самопомочи» Татьяна Острикова, 10 номер списка — вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.
Всего в списке — 106 кандидатов. В пресс-службе отмечают, что более 80% в нем — это новые лица в украинском политикуме.
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