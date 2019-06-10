У Зеленского хотят перенести запуск нового рынка электроэнергии на год

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского № 10376 относительно изменений в закон «О рынке электрической энергии» предусматривает перенос новой модели на один год — на 1 июля 2020 года, сообщил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус в Facebook.

«К сожалению, за два года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка в год. А вместе с ним разработка и воплощение в жизнь помесячного плана подготовки к соответствующим изменениям», — написал он.

Он также заявил, что помимо данного проекта закона, глава государства внес в парламент законопроект относительно возобновления «зеленого» тарифа для наземных домашних солнечных электростанций (СЭС) мощностью до 30 кВт.

Оба проекта закона обозначены как неотложные.