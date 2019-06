Google за год заработал на чужих новостях $4,7 миллиарда

Корпорация Google в 2018 году заработала на новостном контенте 4,7 млрд долларов. Эта сумма примерно равняется выручке всей новостной индустрии онлайн в США. Об этом сообщает News Media Alliance со ссылкой на анализ, проведенный консалтинговой компанией Keystone Strategy.

«Анализ, проведенный консалтинговой компанией по стратегическим и экономическим вопросам Keystone Strategy, показывает, что Google получил примерно 4,7 млрд долларов дохода от новостного контента в 2018 году», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, от 16% до 40% результатов поиска Google составляет новостной контент. При этом, отмечается, фактическая цифра может быть выше, так как многие из различных способов, которыми Google извлекает выгоду из новостного контента, трудно определить количественно, включая доход от рекламы и данные, которые Google получает от новостных сайтов.

Исследование показало, что минимальная выручка Google от распространения новостного контента составляет всего на 400 миллионов долларов меньше, чем выручка на рекламе всей новостной индустрии США в целом (5,1 млрд долларов).

Также, в сообщении News Media Alliance подчеркивается, что исследование началось в тот момент, когда судебный комитет Палаты представителей США начал свое расследование вопросов антимонопольного права в сфере технологий. Первое слушание по этому вопросу под названием «Онлайн-платформы и рыночная власть, часть 1: свободная и разнообразная пресса» назначено на 11 июня.

В исследовании отмечается растущая зависимость новостных СМИ от больших технологий, и что такие компании, как Google, Facebook и Apple, получают несоразмерную выгоду.

«Издатели новостей должны продолжать инвестировать в качественную журналистику, но они не могут этого сделать, если платформы берут то, что хотят, не платя за это. Информация может быть бесплатной, но журналистам нужно платить», — подчеркнул президент News Media Alliance Дэвид Чаверн.

Напомним, два года назад News Media Alliance обратился к конгрессу США с просьбой предоставить ему право на ведение коллективных переговоров с Google и Facebook. Члены альянса обвиняли Google и Facebook в снижении стандартов качества новостей и распространении фейков.

Американский News Media Alliance включает более 2000 изданий, в частности, такие известные новостные издания, как The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post и другие.

