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Украинские страховщики жизни в I квартале увеличили сбор платежей на 23,6%

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Лайфовые страховые компании Украины в январе-марте 2019 года собрали 1,021 млрд грн валовых страховых платежей, что на 23,6% больше, чем за этот же период годом ранее.

Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 95,4% из общего объема страховых платежей поступило от физических лиц, 4,6% — от юридических лиц.

В течение января-марта 2018 года количество застрахованных физлиц возросло на 11,8% — до 4,588 млн.

В январе-марте 2019 года лайфовые компании выплатили клиентам 146,2 млн грн, что на 41,8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее .

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Регулятор также сообщает, что по итогам первого квартала 2019 года семь СК «Life» получили отрицательное значение прироста резервов по страхованию жизни на общую сумму 25,4 млн грн. Это связано с досрочным расторжением договоров страхования (по итогам первого квартала 2018 года отрицательное значение задекларировали 14 СК «Life» на общую сумму 191,3 млн грн). Прирост резервов по страхованию жизни составил 254 млн грн. Наибольший показатель (более 60 млн грн) задекларировали две страховые компании «Life» в размере 128,5 млн грн и 66,1 млн грн (50,6% и 260% от общего прироста резервов соответственно).

По данным Нацкомфинуслуг, количество лайфовых страховых компаний в Украине по состоянию на 31 марта 2019 года сократилось до 27 с 32.

Нацкомфинуслуг, страховая компания
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