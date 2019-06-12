Опрос «Рейтинга»: в Раду попадают пять партий

Пять политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, лидирует партия «Слуга народа», свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно обнародованным в среду результатам соцопроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также на данный момент преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,4%), «Европейская солидарность» (7,9%), «Батькивщина» (7,5%) и «Голос» (6,4%).

Партию «Сила и честь» готово поддержать 4,3% респондентов, Радикальную партию — 2,5%, партию «Гражданская позиция» — 2,4%. Рейтинг других политических сил не превышает 2%.

Согласно результатам опроса, 69% респондентов выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах. Еще 15% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% не будут голосовать, 4% не определились.

Могут проголосовать за партию «Слуга народа» 10,6% опрошенных избирателей, если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах (так называемый «второй выбор»). 7,8% могут поддержать «Батькивщину», 6,7% — партию «Голос»; 6,6% — «Оппозиционную платформу — За жизнь»; 5,7% — партию «Сила и честь»; 3,9% — «Гражданскую позицию»; 3,1% — партию «Европейская солидарность». Остальные партии — менее 3%.

Четверть опрошенных отметила, что планирует отпуск на вторую половину июля. При этом 80% из них считают, что смогут проголосовать. 14% заявили обратное, еще 6% не определились.

Треть респондентов планирует провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что имеют планы посетить другой регион Украины, 18% — за границу, 18% еще не определились. Относительно больше тех, кто планирует отдых на вторую половину июля, среди избирателей партий «Европейская солидарность», «Слуга народа», а также тех, кто вообще не намерен принимать участие в голосовании.

Опрос проводился 6-9 июня среди населения Украины от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования — не более 2,2%.