Страховщики отказываются страховать очередной запуск российского «Союза»

Страховые компании не подали ни одной заявки на открытый запрос предложений на страхование рисков запуска космического аппарата «Глонасс-М» № 57, ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат», процедура закупки признана несостоявшейся, следует из материалов российского сайта госзакупок.

Запуск должен быть осуществлен с космодрома Плесецк. Его предлагалось застраховать на 2,095 млрд российских рублей (860 млн. грн).

Ранее страховщики не подали заявок на страхование рисков запуска ракеты «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс» к МКС, запланированный на 18 ноября с космодрома Байконур. Официальная версия страховщиков — они хотят дождаться выяснения причин аварии при пилотируемом запуске 11 октября.

Как сообщает российское агентство ТАСС, аварийный запуск «Союза» с пилотируемым космическим кораблем был застрахован в компании «Согласие» на 4,65 млрд рублей (2 млрд. грн), страховая премия составляла 143,3 млн рублей. 96% риска было перестраховано, доля прямого страховщика — «Согласия» — в общем лимите ответственности составила 200 млн рублей. В «Ингосстрахе» было перестраховано 25% риска — на 1,164 млрд рублей. Доля «Альфастрахования» составила более 100 млн рублей, Российской национальной перестраховочной компании — 800 млн рублей.

В перестраховании, по данным СМИ, участвовали также «Согаз», «ВТБ страхование» и зарубежные перестраховщики.