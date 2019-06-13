Климкин дал прогноз даты вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Украины появится реальный шанс получить европейскую перспективу после 2025 года, а ближе к 2035 году страна сможет стать членом Европейского Союза.
«Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно», — написал Климкин на своей странице в Фейсбук в четверг.
Он напомнил, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. «Поэтому до тех пор должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев», — подчеркнул министр.
Потом, по его словам, начнутся предвступительные переговоры с европейской бюрократией, которая «чем дальше, тем запутаннее и сложнее».
Глава МИД Украины напомнил, что по опыту с момента подачи заявки на вступление в ЕС до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет, при том, что проблем с предоставлением европейской перспективы для стран-кандидатов в целом не было.
«Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035. При этом многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг. Повторюсь: амбициозно, но реально», — пояснил Климкин.
Он отметил, что «примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры».
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