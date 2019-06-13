Ученые высчитали вред экологии от майнинга криптовалют

Выделяемый в процессе добычи криптовалюты углекислый газ равен по объему углеродным выбросам таких стран, как Иордания или Шри-Ланка. К такому выводу пришла группа ученых из Технического университета Мюнхена, сообщает издание Zeit Online.
Авторы исследования рассчитали количество потребляемой при майнинге энергии, опираясь на данные изготовителей высокопроизводительных компьютеров и видеокарт с высокой скоростью расчетов. По состоянию на ноябрь 2018 года такие компьютеры потребляли 45,8 тыс. млрд ватт в час и производили от 22 до 22,9 млн т углекислоты в год, что равняется углеродному следу небольшой страны. Исследователи также обнаружили, что большая часть биткоинов создается в Исландии, где используются возобновляемые природные ресурсы.
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