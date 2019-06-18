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«Это экзамен для власти»: эксперт о своевременном введении рынка электроэнергии

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«Это экзамен для власти»: эксперт о своевременном введении рынка электроэнергии

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля станет первым экзаменом для президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.

«Рынок таки нужно запускать, потому что иначе последствия будут, мягко скажем, неоднозначными. И это будет очень хорошей, с моей точки зрения, не оценкой, а таким первым экзаменом для господина Зеленского, на чьей стороне он играет. Либо на стороне каких-то финансово-промышленных групп, или в целом на общество», — заявил Марунич.

Эксперт напомнил, что запуск рынка электроэнергии является обязательством Украины перед Евросоюзом, в случае невыполнения которого страна не получит в этом году макрофинансовую помощь от ЕС в размере 500 млн евро. Что негативно скажется на финансовой стабильности в стране.

«Если мы с 1 июля не запустим рынок, то Европа нам откажет в следующем транше в 500 миллионов евро, который мы должны получить в этом году, прямо сейчас. И это может повлиять на финансовую стабильность. Европа нас лишит этой поддержки, если мы не выполним свое домашнее задание из-за политических интриг», — подчеркнул Марунич.

Кроме того, эксперт отметил, что правительство уже приняло ряд решений, которые нивелируют возможные риски при запуске рынка, и нет никаких оснований его откладывать.

«Кабмин Гройсмана принял ряд мер, которые нивелируют последствия. Они действительно ввели эти спецобязательства, и тариф для населения не должен повыситься, что было основной угрозой», — заявил Марунич.

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Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии». Запуск рынка — обязательство Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании кабмина 5 июня заявил, что правительство выполнит принятый парламентом закон «О рынке электроэнергии» и запустит рынок с 1 июля

энергорынок
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Вторник, 18 июня 2019
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