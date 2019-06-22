Суд подтвердил проживание Саакашвили в Украине с четвертого раза

Лидер Руху нових сил, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили с 11 по 19 июня четыре раза подавал заявления в Печерский райсуд Киева, пока судья Сергей Вовк не признал факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение пяти лет. Об этом пишет УП, ссылаясь на портал Судебная власть Украины.
Во всех четырех исках заявителем является Саакашвили, заинтересованным лицом — Печерский районный отдел центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области. Предметом исков указано «установление факта, имеющего юридическое значение».
Три первых иска закончились лишь назначением состава суда. Только последний был назначен к судебному разбирательству.
По автоматизированной системе документооборота суда первый иск от 11 июня был распределен судье Роману Новаку. Второй иск, от 13 июня, попал на судью Олесю Батрин. Третий, от 14 июня — на Татьяну Остапчук.
Последний иск, от 19 июня, попал на Сергея Вовка, который и вынес решение о непрерывном проживании Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016