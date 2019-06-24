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Ущерб Грузии от потери туристов из России составит $100 млн

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Ущерб Грузии от потери туристов из России составит $100 млн

По подсчетам грузинского подразделения международной организации Transparency International, общие потери экономики Грузии в случае полного прекращения приезда в страну российских туристов составят порядка $100 млн. По словам экономиста Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, такими будут потери в том случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов и возможность приезжать в Грузию через сухопутную границу.

В то же время Намчавадзе полагает, что потери не станут критическими для экономики Грузии, так как их можно будет компенсировать за счет туристов из Европы.

«Мы должны активизироваться по другим направлениям. Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком — в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны», — сказал Намчавадзе в интервью телекомпании Rustavi2.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям начиная с 8 июля совершать «воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Позднее Минтранс РФ сообщил, что с того же дня грузинским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять полеты в Россию.

По оценке источников «Коммерсанта», из-за запрета на полеты Грузия потеряет в 2018 году не менее 150 тыс. российских туристов.

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22 июня основатель грузинской неправительственной организации «Банки и общество» Георгий Кепуладзе заявил, что в случае полного запрета полетов между Россией и Грузией ущерб для экономики последней может составить от $250 млн до $300 млн, что составляет 8–9% от общих доходов страны.

В воскресенье, 23 июня, член комитета Совета Федерации РФ по безопасности Франц Клинцевич сообщил, что Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго». 24 июня Роспотребнадзор заявил об ужесточении контроля за поставляемой в Россию из Грузии алкогольной продукцией.

Россия, Грузия
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