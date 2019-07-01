Климкин ушел в «политический отпуск»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что принял решение уйти в «политический отпуск».
«Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию — ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск. Будет время на создание настоящей команды», — написал он в понедельник в Facebook.
«Всех, кого не устраивает современный политический бардак, адресую призыв — присоединяйтесь», — добавил Климкин.
При этом министр добавил, что внутри страны все едины в желании освободить украинских моряков, заложников, политических заключенных.
«Одновременно должны понимать, какую ловушку нам пыталась подсунуть Россия — опозорить наших моряков, делать вид, что они совершили преступление, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма и судебных исков», — добавил глава МИД.
Напомним, что на брифинге 27 июня Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что министр иностранных дел Павел Климкин без согласования с ним ответил на ноту МИД России в отношении освобождения украинских моряков согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву.
После этого стало известно, что его не включили в состав украинской делегации, которая поедет в Канаду.
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