Климкина не взяли в Канаду на конференцию по поддержке реформ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет принимать участия в международной конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто. Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
«Министр не будет участвовать в визите (в Канаду. — ред.). Правительственную делегацию Украины для участия в Третьей конференции по вопросам реформ в Торонто возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив», — сказала Зеленко.
Напомним, что 1-3 июля Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.
На брифинге 27 июня Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что министр иностранных дел Павел Климкин без согласования с ним ответил на ноту МИД России в отношении освобождения украинских моряков согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву.
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