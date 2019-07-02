Войти
Трамп хочет вывести войска из Афганистана и оставить там разведку
дружба народов
Трамп хочет вывести войска из Афганистана и оставить там разведку
Климкин ушел в «политический отпуск»
позиция
Климкин ушел в «политический отпуск»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Бюджет в июне недовыполнен по доходам почти на 18%

225
Бюджет в июне недовыполнен по доходам почти на 18%

Доходы государственного бюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд грн, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня и на 1% превышает показатель за июнь-2018. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Согласно ее данным, общий фонд госбюджета в июне был недовыполнен по доходам на 19,8%, объем поступлений составил 71,7 млрд грн.

В целом недовыполнение доходной части госбюджета в январе-июне этого года достигло 5% при доходах в 506,8 млрд грн, что, впрочем, на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговые поступления в июне составили 43,7 млрд грн — почти на 47% больше плана. В то же время отставание от плана по таможенным поступлениям составило 17,7% при показателе в июне 23,5 млрд грн.

Ведомство также указывает на значительное снижение поступлений от растаможивания автомобилей с иностранными номерами — 15,8 млн грн в июне по сравнению с 152,8 млн грн в мае.

В целом июньский план по ГФС перевыполнен на 15,3% к плану, свидетельствуют данные ГКСУ.

Доходы общего фонда госбюджета за шесть месяцев 2019 года составили 448,4 млрд грн, что на 5,9% меньше плана и на 9,5% выше прошлогоднего уровня. При этом за отчетный период наблюдается недовыполнение планируемых доходов по налоговому направлению на 0,4% при поступлениях в 216 млрд грн, и по таможне — на 10,8% при поступлениях в 151,9 млрд грн.

Согласно данным ГКСУ, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в июне составило 13,6 млрд грн по сравнению с 12,94 млрд грн в мае этого года, а в целом за шесть месяцев ГКСУ перечислила 83,72 млрд грн бюджетного возмещения НДС.

Доходы местных бюджетов в июне текущего года к июню прошлого года выросли на 13,3% — до 21,23 млрд грн, а в январе-июне их рост по сравнению с шестью месяцами 2019 года составил 17,5% при поступлениях в 132,45 млрд грн, указала ГКСУ.

Читайте также: «Укрзализныця» займет $500 млн под 8,25% годовых

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце возросли на 17,2% — до 3,64 млрд грн, а по итогам полугодия — почти на 22% до 131,35 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда — 928,51 млрд грн, расходы — 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

ГКСУ, бюджет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 июля 2019
Понедельник, 1 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Александр Ушаков
Александр Ушаков
партнер Института экспертных оценок

Дело Фирташа, коррупция и эффект Линди

По эффекту Линди, что если что-то существует достаточно долго, да еще и совершенствуется (антихрупко, по Талебу), то оно, в данном случае коррупция, будет примерно столько же существовать и в будущем. А коррупционные схемы постоянно совершенствуются, эволюционируют, поэтому становятся антихрупкими, и в силу этого эффективно выживают. При том, что потребность в коррупции, особенно для некоторых обществ является просто смыслом их жизни. Почему? Да, наверное, просто потому, что так исторически сложилось.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как внутренний госдолг влияет на экономическую динамику в Украине

В бюджете Украины на 2019 год расходы, предусмотренные для погашения и обслуживания госдолга составляют 418 млрд. грн. Это почти треть госбюджета. Можно посчитать, сколько госдолга приходится на каждого гражданина страны, но не буду расстраивать читателей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016