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Действия противников нового рынка электроэнергии завершатся провалом, – Минэнергоуголь

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Действия противников нового рынка электроэнергии завершатся провалом, – Минэнергоуголь

Противники введения нового рынка электроэнергии пытаются остановить реформу через суды, но они терпят поражение. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«К сожалению, активизировались некоторые заинтересованные стороны, которые пытаются нивелировать усилия и успехи государства в направлении энергетической интеграции. Подтверждением этого является обнародована информация относительно решения Окружного Административного суда города Киева о приостановлении действия Постановления НКРЭКУ от 07.06.2019 № 954 и от 07.06.2019 № 955, которыми были установлены тарифы для НЭК „Укрэнерго“ на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. Министерство выражает полную поддержку НКРЭКУ. Уверены, что НКРЭКУ сможет защитить государственные интересы в апелляционной инстанции», — отметили в Министерстве.

В Министерстве также подчеркнули, что новый конкурентный рынок электроэнергии успешно работает с 1 июля.

«Новый рынок успешно работает, сегодня состоялись уже третьи открытые торги на рынке на сутки вперед, прошли первые конкурентные аукционы. Со своей стороны Министерство констатирует успешный старт реформы», — говорится в сообщении Минэнергоугля.

Напомним, 1 июля введен новый рынок электроэнергии, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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Запуск нового рынка электроэнергии — это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

Минэнерго, энергорынок
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