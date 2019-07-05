Прокуратура отменила постановление о закрытии производства по Иванющенко

Заместитель генпрокурора Украины 3 июля отменил постановление прокурора прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по подозрению бывшего соратника президента Виктора Януковича, депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко в совершении уголовных преступлений, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Заместителем генерального прокурора 3 июля 2019г отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18 марта 2019г и 18 апреля 2019г о закрытии уголовного производства № 42015000000000207 по подозрению Иванющенко Ю.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, Аврамова И.И., Греся А.А. и Мельничука Б.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины», — написала Сарган на своей странице в Фейсбук в пятницу.

По ее словам, досудебное расследование продолжается.

Также Сарган проинформировала, что главе Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и Аврамова. «Теперь следим за сайтом МВД в рубрике «розыск», — добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Как сообщалось, 3 июля интернет-издание «Украинская правда» сообщило, что МВД сняло с розыска Иванющенко. По информации интернет-издания, информация о его розыске исчезла из базы министерства, хотя на прошлой неделе он еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти.

В свою очередь, в Национальной полиции Украины подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области. «В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска», — рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

В прокуратуре Одесской области сообщили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, а также обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась «рейдерства» одесского рынка.