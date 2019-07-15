Иванющенко снова объявили в розыск

«В Нацполицию поступили от Генеральной прокуратуры письмо и копия постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства относительно подозреваемых, в том числе Иванющенко, на основании чего он был снят из розыскных баз. Поскольку поступило такое письмо и копия постановления, в соответствии с требованиями законодательства, розыск этого гражданина был возобновлен», — отметил Тракало.
По его словам, соответствующая информация внесена в розыскные базы.
В розыскных учетах МВД отмечается, что среди статей обвинения — вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или такое, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах (ст. 189, ч. 3); присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой (ст. 191 ч. 5).
Мера пресечения в отношении Иванющенко не применялась.
Как сообщалось, Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», бежал из Украины после Майдана. Иванющенко подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка «7 километр».
В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко «в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения». 2 июля появилось сообщение, что информация о розыске Иванющенко исчез из базы Министерства внутренних дел.
5 июля стало известно, что ГПУ отменила закрытие дел Иванющенко и направила в Нацполицию письмо о возобновлении его розыска.
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