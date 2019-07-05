Международные резервы Украины за месяц выросли на $1,2 миллиарда

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в июне 2019 года выросли на 1,2 миллиарда долларов или на 6,4% — до 20,63 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
В НБУ объяснили, что главной причиной роста международных резервов в июне 2019 года стало то, что правительство разместило евробонды на 1 миллиард евро.
Кроме этого, Минфин продал облигации на внутреннем рынке Украины, привлекши еще 1,61 миллиарда долларов. Из привлеченных средств, около 952 миллионов долларов потратили на погашение госдолгов.
Также на рост объема международных резервов повлияла благоприятная для украинского экспорта ситуация на мировых рынках и сравнительно низкие объемы импорта товаров в Украину.
«Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму 322,3 млн долларов», — подчеркнули в НБУ.
Отмечается, что Нацбанк также провел переоценку валютных ценностей, которые входят в резервы, что увеличило их объем на 254,6 миллиона долларов.
Напомним, что по состоянию на 1 июня международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 19 401,6 миллиона долларов, уменьшившись в мае на 5,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.
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