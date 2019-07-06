Войти
Волкер анонсировал скорый визит Зеленского в США
дружба народов
Волкер анонсировал скорый визит Зеленского в США
Зеленский готов выполнить все пункты минских соглашений
мирный процесс
Зеленский готов выполнить все пункты минских соглашений

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

кадры
RSS

Эрдоган уволил главу Центробанка Турции

168
Эрдоган уволил главу Центробанка Турции

Председатель центрального банка Турции Мурат Четинкая ушел в отставку. Его должность занял заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал, сообщает правительственная газета Resmi Gazete. Документ о кадровых перестановках подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Четинкая занимал должность главы ЦБ с 2016 года. О причинах его отставки не сообщается, однако источники Reuters считают, что Эрдоган и министр финансов Турции Берат Албайрак потребовали его отставки после того, как Четинкая отказался уйти добровольно из-за разногласий в проводимой ЦБ политике. В частности, отмечает агентство, он не хотел снижать процентные ставки.

«Президент и министр финансов потребовали его отставки, но Четинкая напомнил о независимости банка и отказался уйти», — сказал один из источников Reuters.

В заявлении 6 июля, передает агентство, Центральный банк сообщил, что продолжит работать независимо и что новый управляющий сосредоточится на поддержании стабильности цен в качестве своей основной цели.

Согласно прогнозам, ЦБ может смягчить денежно кредитную-политику на заседании 25 июля, если в этом месяце лира не пострадает из-за угрозы санкций США в связи с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Читайте также: Зеленский готов выполнить все пункты минских соглашений

В марте турецкая экономика впервые с 2009 года вошла в рецессию. В сентябре 2018 года ЦБ, вопреки намерениям Эрдогана, повысил базовую процентную ставку сразу на 6,25 п.п. — с 17,75 до 24% годовых в попытке замедлить инфляцию.

По отношению к доллару турецкая лира с начала 2018 года потеряла более 40%. В августе рост потребительских цен в стране ускорился до 17,9% в годовом выражении (еще в июле этот показатель был 15,85%).

Турция, Реджеп Эрдоган
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 6 июля 2019
Пятница, 5 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016