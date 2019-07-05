Зеленский готов выполнить все пункты минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности его и его команды выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе в полном объеме. Об этом он отметил в интервью медиакомпании Deutsche Welle, обнародованном в ее русскоязычном Twitter в пятницу.
«Мы готовы делать все, что написано в минских соглашениях», — заверил глава государства.
"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, с которым поговорил наш корреспондент pic.twitter.com/6LFZFFAhSl— DW на русском (@dw_russian) 5 июля 2019 г.
Он напомнил, что не является подписантом документа, однако поддерживает его. «Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я не подписывали этот „Минск“, но мы готовы идти по пунктам минских договоренностей, чтобы у нас был мир», — отметил Зеленский.
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