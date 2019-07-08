Зеленский уволил первого замглавы АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) — государственного уполномоченного.

«Согласно части первой статьи 10 закона Украины „Об Антимонопольном комитете Украины“ постановляю: уволить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины — государственного уполномоченного», — говорится в указе президента № 496/2019 от 8 июля.

Нижник была назначена на эту должность пятым президентом Украины Петром Порошенко в июле 2015 года.

Напомним, что на прошлой неделе президент уволил сразу трех госуполномоченных АМКУ.